jatim.jpnn.com, SURABAYA - KIA Azimut Group memperkenalkanThe all-new Carens EV kepada masyarakat Jawa Timur dalam ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) Surabaya 2026. Mobil listrik keluarga tersebut hadir dengan sejumlah fitur unggulan, salah satunya air purifier untuk menjaga kualitas udara di dalam kabin.

President Director KIA Azimut Group Rudy Surjanto mengatakan fitur tersebut menjadi salah satu perhatian KIA dalam menghadirkan kendaraan keluarga yang tidak hanya mengutamakan kenyamanan, tetapi juga kesehatan penumpang.

“Mobil ini kan mobil keluarga. Harapannya, udara di dalam kabin tetap sehat. Air purifier yang disematkan juga disesuaikan dengan volume kabin,” ujar Rudy, Rabu (25/11).

Selain fitur pemurni udara, Carens EV menawarkan kabin yang luas serta kenyamanan berkendara bagi pengemudi maupun penumpang. Mobil ini juga tersedia dalam pilihan konfigurasi tujuh penumpang dan captain seat.

Rudy menyebut pasar kendaraan listrik di Surabaya dan Jawa Timur memang masih relatif kecil dibandingkan kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE). Namun, dia optimistis minat masyarakat terhadap kendaraan listrik akan terus meningkat, terutama karena biaya operasional kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) yang makin menjadi pertimbangan.

“Bagi keluarga yang memperhatikan biaya operasional, mobil ini cocok di tengah harga BBM yang cukup mahal saat ini,” katanya.

Dia menambahkan komposisi penjualan kendaraan listrik dan ICE di Jawa Timur, khususnya Surabaya, masih didominasi kendaraan konvensional. Meski demikian, KIA menargetkan penjualan Carens EV dapat mencapai dua digit unit setiap bulan.

Menurut Rudy, kehadiran Carens EV juga memperkuat posisi Carens sebagai salah satu produk andalan KIA di Indonesia. Pasalnya, konsumen Tanah Air dinilai menyukai kendaraan dengan kapasitas enam hingga tujuh penumpang.