jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pameran otomotif Permata Bank GAIKINDO Auto Week (GAW) Surabaya 2026 resmi dimulai di Pakuwon Mall Surabaya, Rabu (25/11). Pameran yang berlangsung hingga 29 November 2026 tersebut menghadirkan 19 merek kendaraan penumpang untuk memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat.

Kegiatan di Surabaya ini digelar serentak dengan penyelenggaraan GAW di delapan kota lainnya, yakni Bali, Balikpapan, Bandung, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, dan Solo. Sebelumnya, Permata Bank GAW Jakarta telah diresmikan pada 20 November 2026.

Pameran di Surabaya digelar di pusat perbelanjaan agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Pengunjung tidak hanya dapat melihat langsung berbagai model kendaraan terbaru, tetapi juga mencoba mobil pilihan melalui fasilitas test drive.

Sebanyak 19 merek kendaraan penumpang turut meramaikan pameran tersebut, yakni BAIC, BMW, BYD, Changan, Chery, Daihatsu, Ford, GAC AION, Geely, Hyundai, iCAR, Jetour, KIA, Mazda, Omoda Jaecoo, Suzuki, Toyota, Wuling, dan XPENG.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi GAIKINDO Anton Kumonty mengatakan penyelenggaraan serentak di 10 kota merupakan upaya mendekatkan pameran otomotif kepada masyarakat di berbagai daerah.

"Untuk pertama kalinya di Indonesia, pameran GAIKINDO di dalam mal kami gelar secara serentak di kota-kota besar, termasuk Surabaya. Langkah strategis ini kami ambil agar dampak positif pameran dapat dirasakan lebih merata, tidak hanya terpusat di Jakarta," ujar Anton.

Anton mengatakan selain menawarkan kesempatan melihat dan mencoba kendaraan, pameran ini juga memberikan kemudahan transaksi bagi calon konsumen.

Melalui dukungan Permata Bank sebagai sponsor utama, pengunjung dapat memanfaatkan berbagai penawaran promo pembiayaan khusus selama pameran berlangsung.