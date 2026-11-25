jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi masa depan dinilai perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap kedaulatan manusia. Salah satu persoalan yang harus diantisipasi adalah ketergantungan pengguna terhadap layanan digital akibat sulitnya memindahkan data, ketidakcocokan sistem, hingga mahalnya biaya migrasi.

Hal tersebut menjadi sorotan filsuf dan peneliti asal Singapura Herbert R Sim saat memberikan kuliah umum di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Senin (23/11).

Dalam kuliah bertajuk Sovereign Future: Kecerdasan Buatan & Antarmuka Otak-Komputer di Departemen Manajemen Bisnis ITS, Sim membahas pentingnya menjaga kendali manusia di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Menurut dia, kebebasan dalam menggunakan teknologi tidak cukup hanya diukur dari banyaknya pilihan layanan yang tersedia. Pengguna juga harus memiliki kemampuan nyata untuk berpindah ke layanan lain ketika teknologi yang digunakan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan.

Pemikiran tersebut berkaitan dengan konsep Sovereign Capability Economics. Gagasan ini menekankan pentingnya sumber daya, keterampilan, dan sarana produktif agar individu maupun institusi tetap memiliki kendali dalam menentukan pilihan.

Sim juga memperkenalkan Sovereignty Friction Theory, yakni gagasan mengenai hambatan antara hak formal seseorang dan kemampuan nyata untuk menjalankan hak tersebut.

Dalam tanggapan tertulis yang disiapkan untuk artikel ini, Sim memberikan contoh perusahaan kecil yang menggunakan layanan teknologi tertentu. Ketika penyedia layanan mengubah ketentuan atau membatasi pemindahan data, perusahaan dapat mengalami kesulitan untuk beralih ke sistem lain.

"Alternatif perlu sebanding dengan risiko ketergantungan yang hendak dikurangi. Perusahaan kecil mungkin cukup menyimpan data dalam format yang dapat dipindahkan dan melatih staf menjalankan proses pengganti, tanpa membiayai dua sistem penuh sekaligus," jelas Sim.