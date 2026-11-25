jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pakar Universitas Airlangga (Unair) mengungkap sejumlah alasan suhu panas di Surabaya beberapa hari terakhir. Dia pun menyampaikan sejumlah saran untuk menurunkannya.

Dosen Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Unair Danar Arifka Rahman mengatakan kondisi ini dipicu El Nino atau pemanasan suhu permukaan laut berkepanjangan.

Selain itu, wilayah Surabaya yang termasuk perkotaan yang didominasi aspal, beton, dan minim vegetasi, turut menjadi faktor yang menyebabkan suhu menjadi lebih panas.

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Lalu, suhu panas dan kering menyebabkan udara menjadi pengap sehingga polutan perkotaan menumpuk di atmosfer. Partikel debu serta emisi gas rumah kaca turut memperparah kondisi.

“Dalam mengurangi polusi, bisa mencontoh Jakarta yang masif transportasi umum sehingga kendaraan pribadi dapat ditekan,” kata Danar dalam keterangan persnya, Rabu (25/11).

Danar menyebut lonjakan penggunaan AC turut menyebabkan meningkatkan suhu luar ruang. Sebab, mesin tersebut memindahkan panas dari dalam ke luar, lalu terperangkap di bangunan dan jalan.

“Salah satu studi menyatakan bahwa penggunaan AC bisa menambah suhu luar ruangan sebesar satu sampai dua derajat celsius. Fenomena ini bernama Urban Heat Island (UHI),” ucapnya.

Menurutnya, saat ini pekerja luar ruangan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap risiko dehidrasi, sengatan panas atau heat stroke, sampai gangguan pernapasan.