jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan tunggal melibatkan truk trailer bermuatan kapur terjadi di Jalan Tambak Langon, Surabaya, Rabu (25/11) pagi. Kendaraan berat tersebut terguling setelah diduga menabrak median jalan akibat pengemudi mengalami microsleep saat berkendara.

Insiden yang terjadi sekitar dini hari itu membuat arus lalu lintas di kedua arah mengalami kemacetan panjang. Posisi badan trailer yang melintang menutup sebagian besar badan jalan, baik jalur dari Gresik menuju Surabaya maupun sebaliknya.

Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya Linda Novanti mengatakan, pihaknya menerima laporan kejadian dari Command Center pada pukul 04.17 WIB.

Petugas Posko Barat bersama Tim Gerak Cepat (TGC) Barat langsung menuju lokasi dan tiba tujuh menit kemudian.

"Petugas Posko Barat dan Tim Gerak Cepat [TGC] Barat tiba di lokasi pada pukul 04.24 WIB atau tujuh menit setelah menerima laporan," kata Linda.

Saat petugas tiba, pengemudi trailer bernama A Yonik Alimin (37), warga Rembang, Jawa Tengah, sudah berada di luar kendaraan.

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan medis untuk memastikan kondisi sopir setelah kecelakaan tersebut.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan sopir hanya mengalami syok dan tidak ditemukan luka. Petugas juga langsung melakukan penanganan di lokasi kejadian," jelasnya.