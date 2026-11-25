jatim.jpnn.com, SURABAYA - Massa buruh menggelar aksi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Kantor Gubernur Jawa Timur, di Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (25/11).

Berdasarkan pantauan, massa datang secara berkelompok secara bergantian, sejak pukul 14.00 WIB. Mereka tampak membawa bendera dengan warna biru, hijau, dan putih.

Bendera tersebut bertuliskan KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), FSP RTMM (Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman).

Kemudian, ada juga FSP Kahutindo (Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Perkayuan, dan Perkebunan Indonesia / Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia).

Selain itu, buruh membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan sejumlah tuntutan. Mereka terlihat memasangnya ke mobil komando dan dipegang oleh beberapa massa.

“Revisi penetapan UMP Jawa Timur 2027, UMK 2027 minimal setara KHL 2026 atau pakai indeks minimal 1,00. UMSK 2027 ikuti rekomendasi bupati/wali kota jangan kurangi sektor dan nilainya,” tulis spanduk itu.

Lalu, orator terdengar mulai menyampaikan tuntutan buruh di atas mobil komando. Teriakan itu pun mendapat sahutan dari massa aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur.

“Perlu kawan-kawan tahu ump di bekasi sudah mencapai Rp6 juta, tapi UMK kami tidak lebih dari Rp5,6 juta. Lihat disparitas Jawa Timur dengan Bekasi ini,” ucap orator melalui pengeras suara.