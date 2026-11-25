jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait mekanisme pendampingan bagi siswi yang sedang menstruasi agar tetap menjaga haknya di sekolah.

SE Nomor 400.3/17700/436.7.1 Tahun 2026 tersebut berisi tentang Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Pendampingan Kesehatan Reproduksi Peserta Didik Perempuan.

Kepala Dispendik Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan kebijakan tersebut dikeluarkan untuk memberikan perlindungan bagi para siswa perempuan di lingkungan sekolah.

Febrina menyebut pihak sekolah diwajibkan untuk memberikan fasilitas kegiatan pembiasaan keagamaan, sesuai dengan keyakinan masing-masing peserta didik.

“Pelaksanaan kegiatan keagamaan harus memperhatikan kenyamanan, perlindungan, dan hak peserta didik tanpa diskriminasi,” kata Febrina kepada wartawan, Rabu (25/11).

Sekolah diminta menyediakan pembinaan karakter, mendengarkan tausiah, maupun kegiatan keagamaan lain, untuk siswi muslim yang sedang menstruasi dan tidak bisa ibadah.

Lalu, sekolah juga harus menyediakan mekanisme pencatatan bagi siswi yang menyampaikan sedang menstruasi, sehingga tidak mengikuti kegiatan salat di sekolah.

Catatan itu berisi nama, kelas, tanggal hari pertama sampai hari terakhir menstruasi, serta kegiatan alternatif yang diikuti berdasarkan informasi pribadi dari peserta didik.