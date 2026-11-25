jatim.jpnn.com, GRESIK - Perubahan status desil kesejahteraan sejumlah warga Kabupaten Gresik menjadi perhatian DPRD setempat. Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan turun langsung menemui masyarakat di Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik, Selasa (24/11), untuk memantau proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos).

Dalam kunjungan tersebut, Mujid didampingi Ketua Komisi I DPRD Gresik Muhammad Rizaldi Saputra. Keduanya mengawal proses verifikasi dan validasi data kesejahteraan agar penyaluran bantuan pemerintah sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Pemantauan tersebut difokuskan pada penyelarasan data kependudukan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Mujid mengungkapkan adanya temuan warga yang sebelumnya masuk kategori desil 1 atau 2, tetapi berubah menjadi desil 6 hingga 7 setelah pemutakhiran data.

Menurut dia, perubahan kategori yang cukup jauh tersebut perlu ditelusuri melalui verifikasi dan validasi. Hal itu penting agar masyarakat yang masih membutuhkan bantuan tidak kehilangan hak akibat ketidaksesuaian data.

“Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan justru tidak lagi mendapatkan bantuan karena perubahan data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini yang harus kita kawal bersama,” kata Mujid.

Dia menegaskan persoalan data kesejahteraan bukan hanya menyangkut administrasi. Perubahan kategori desil dapat berdampak pada akses masyarakat terhadap sejumlah program perlindungan sosial pemerintah.

Di antaranya bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) serta kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI JKN) yang dibiayai APBN.