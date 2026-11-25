jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah merumuskan enam rekomendasi prioritas untuk memperkuat ekosistem industri di Pulau Jawa. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing kawasan industri, mendorong kinerja sektor riil, serta memperluas penciptaan lapangan kerja.

Rekomendasi itu dihasilkan melalui penyelenggaraan the 3rd Java Regional Economic Forum (JREF) 2026 di Jakarta. Forum tahun ketiga tersebut mengusung tema Penguatan Ekosistem Industri dalam Mendukung Pertumbuhan Berkelanjutan Wilayah Jawa.

JREF 2026 menggelar dua agenda utama, yakni Rapat Koordinasi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Jawa dan Diseminasi Kajian. Kegiatan tersebut menjadi wadah koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pengembangan kawasan industri sekaligus merumuskan langkah penyelesaiannya.

Rapat koordinasi dipimpin Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Rifki Ismal bersama Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera.

Hadir pula Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Tri Supondy serta Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Ichsan Zulkarnaen.

Sejumlah kementerian, pemerintah daerah se-Jawa, Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Regional Bank Indonesia, serta pimpinan dan deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-Jawa turut mengikuti rapat tersebut.

Dalam paparannya, Rifki Ismal menyampaikan bahwa Pulau Jawa merupakan pusat sektor industri pengolahan dengan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Karena itu, penguatan industri di wilayah tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global, kinerja industri perlu didukung ekosistem yang solid, terintegrasi, dan mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha.