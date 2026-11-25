jatim.jpnn.com, MALANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) kembali membuka jalur pendakian Gunung Semeru mulai Kamis (26/11). Namun, pendaki belum diperbolehkan mencapai puncak dan hanya bisa melakukan perjalanan hingga kawasan Ranu Kumbolo.

Kepala BB TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan keputusan pembukaan jalur tersebut diambil setelah melalui serangkaian evaluasi dan asesmen.

Pertimbangan meliputi analisis risiko kebakaran hutan, pemeriksaan kesiapan jalur pendakian, rekomendasi aktivitas kegunungapian dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), serta prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Berdasarkan evaluasi risiko kebakaran hutan, kesiapan jalur, serta rekomendasi aktivitas kegunungapian dari PVMBG dan prakiraan cuaca BMKG, jalur pendakian Gunung Semeru dinyatakan dapat dibuka kembali mulai Kamis, 26 November 2026, dengan batas maksimal kunjungan sampai Ranu Kumbolo," kata Rudijanta, Selasa (24/11).

Dalam operasional pembukaan tersebut, BB TNBTS memberlakukan pembatasan kuota pendakian umum sebanyak 250 orang per hari.

Calon pendaki diwajibkan melakukan pendaftaran dan pemesanan tiket secara daring melalui aplikasi. Sementara itu, pendaki yang sebelumnya tertunda keberangkatannya dapat mengajukan penjadwalan ulang.

Rudijanta menegaskan seluruh pengunjung wajib mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan pendakian. Pendaki juga harus mematuhi arahan petugas serta memperhatikan informasi terbaru mengenai aktivitas vulkanik, kondisi cuaca, dan potensi bahaya di kawasan tersebut.

"Pendaki wajib melakukan pendaftaran sesuai prosedur dan memenuhi seluruh persyaratan pendakian yang berlaku, mematuhi arahan petugas serta memperhatikan informasi terkini terkait aktivitas vulkanik, cuaca, dan potensi bahaya di kawasan," ujarnya.