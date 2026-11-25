jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (25/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Klojen dan Sukun. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Siang dan sore gerimis mengguyur Sukun. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya cerah berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi gerimis mengguyur Jabung, Kasembon, Poncokusumo, Pujon, Tumpang, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Siang gerimis mengguyur Ampelgading, Jabung, Kasembon, Pagelaran, Poncokusumo, Sumberpucung, Tumpang, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Sore gerimis mengguyur Ampelgading, Dau, Gondanglegi, Jabung, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Pagelaran, Pakisaji, Poncokusumo, Sumberpucung, Tumpang, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.