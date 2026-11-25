jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (24/11).

Pagi cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siang dan sore masih berawan di seluruh kawasan.

Malam cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-10 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah hingga berawan selama seharian.

Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.