jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (25/11).

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Bojonegoro, Bondowoso, Kota Malang, Lumajang, Magetan, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Situbondo. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siang gerimis mengguyur Lumajang, Pacitan, Pamekasan, Sampang, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

Sore gerimis mengguyur Bojonegoro, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Malam gerimis mengguyur Bojonegoro, Ngawi, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 2-21 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)