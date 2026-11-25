jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya memusnahkan barang bukti dari sejumlah perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Barang bukti tersebut di antaranya sekitar 2 kilogram sabu-sabu, 1,1 kilogram ganja, dan 682 botol minuman beralkohol.

Kasi Barang Bukti Kejari Surabaya Fendi Nugroho mengatakan barang bukti tersebut berasal dari perkara pidana dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap selama periode September hingga November 2026.

"Jumlah sabu-sabu tercatat mencapai 2.019,34 gram atau sekitar 2 kilogram. Selain itu, terdapat ekstasi seberat 1,071 gram sebanyak tiga butir serta pil LL seberat 13,53 gram dengan jumlah 72 butir," kata Fendi, Selasa (24/11).

Selain narkotika tersebut, Kejari Surabaya juga memusnahkan barang bukti ganja dengan berat sekitar 1,1 kilogram.

Barang bukti lainnya terdiri atas 14 unit telepon genggam, tiga senjata tajam, serta 682 botol minuman beralkohol dari 24 jenis berbeda.

Fendi menegaskan seluruh barang tersebut merupakan barang rampasan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Merupakan barang rampasan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah untuk dimusnahkan melalui Kejaksaan Negeri Surabaya," ujarnya.

Kegiatan pemusnahan tersebut turut dihadiri perwakilan Polsek Sukomanunggal, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta sejumlah instansi pemerintahan.