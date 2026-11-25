jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC membagi skuad menjadi dua kelompok untuk menjaga kebugaran pemain menjelang pertandingan Grup L Zona Timur 2 I.League Cup melawan Isenmulang Kalteng FC.

Pelatih Arema FC Andre Caldas mengatakan persiapan menghadapi Isenmulang di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Rabu (25/11), sudah dilakukan sejak sebelum tim menjalani pertandingan melawan PSS Sleman.

"Persiapan sudah dimulai sejak kami bersiap menghadapi Sleman, karena kami tahu bahwa jarak antara kedua pertandingan tersebut sangat singkat dan menurut saya semuanya berjalan baik," kata Andre dalam konferensi pers di Kota Malang, Selasa (24/11).

Dia menjelaskan pembagian kelompok dilakukan untuk menyesuaikan program latihan dengan kondisi fisik pemain setelah Arema menjalani pertandingan BRI Super League melawan PSS Sleman, Jumat (20/11).

Kelompok pertama terdiri atas pemain yang dibawa dan tampil saat menghadapi PSS di Stadion Maguwoharjo, Kabupaten Sleman. Mereka mendapatkan program pemulihan untuk mengembalikan kebugaran setelah pertandingan.

Sementara itu, kelompok kedua diisi pemain yang disiapkan untuk menghadapi Isenmulang. Mereka mendapatkan porsi latihan penuh agar siap ketika dipercaya tampil.

Menurut Andre, metode tersebut memungkinkan tim pelatih mempersiapkan pertandingan I.League Cup sekaligus menjaga kondisi pemain yang baru menjalani laga sebelumnya.

Arema sendiri datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan 3-0 atas PSS Sleman. Hasil tersebut menjadi tambahan motivasi bagi tim berjuluk Singo Edan untuk mempertahankan performa di tengah jadwal pertandingan yang berdekatan.