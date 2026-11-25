jatim.jpnn.com, PACITAN - Banjir sempat menghambat akses jalan penghubung Desa Pagerejo dan Desa Wiyoro, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Selasa (24/11).

Genangan air setinggi sekitar 50 sentimeter merendam ruas jalan desa sepanjang kurang lebih 500 meter setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

Akibatnya, kendaraan yang hendak melintas menuju Desa Wiyoro sempat kesulitan. Air juga masuk ke sebagian rumah warga sebelum akhirnya berangsur surut sekitar satu jam kemudian.

Seorang warga Katwaji mengatakan genangan cukup mengganggu perjalanan warga karena ketinggian air di jalan mencapai sekitar 50 sentimeter.

"Iya tadi arah ke Desa Wiyoro sempat tersendat. Hla buanjir lo mbak. 50 centimeter tingginya," kata Katwaji.

Dia menduga banjir terjadi akibat hujan deras yang membuat saluran irigasi dan selokan tidak mampu menampung aliran air.

Setelah air surut, warga mulai membersihkan lumpur dan sampah yang tertinggal di sekitar rumah maupun lingkungan terdampak.

Kepala Dusun Plugon Eko Hariyanto mengatakan hujan mengguyur wilayah tersebut sejak Selasa pagi. Air mulai naik dan menggenangi jalan sekitar pukul 10.00 WIB.