jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Wali Kota Surabaya Armuji memperkenalkan potensi sungai sebagai penggerak ekonomi, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Armuji mengatakan sungai di Surabaya tidak hanya berfungsi sebagai saluran air dan pengendali banjir, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Kalau dijaga kebersihan dan ditata, sungai bisa menjadi tempat wisata yang menarik, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga,” kata Armuji dalam keterangan persnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya itu menyebut fondasi penataan lingkungan di wilayah perkotaan tersebut, sudah dimulai sejak Tri Rismaharini menjabat sebagai wali kota.

“Sekarang Pak Eri Cahyadi bersama saya melanjutkan mengembangkan. Pembangunan harus berkesinambungan, dan paling penting manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Hasilnya, Wisata Air Kalimas yang diresmikan pada Mei 2022, yakni meliputi susur sungai, kawasan taman, hingga ruang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurutnya pengembangan tersebut harus diikuti dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan sungai. Dengan demikian, wisatawan akan nyaman ketika berkunjung.

"Kalau sungainya bersih, kotanya indah, masyarakatnya sehat, dan ekonominya ikut bergerak, itulah manfaat pembangunan yang ingin terus kami hadirkan,” jelasnya.