jatim.jpnn.com, MALANG - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang menerima pindahan satu orang narapidana tindak pidana terorisme (napiter), kiriman dari Rutan Mako Brimob Cikeas, Selasa (24/11).

Napiter berinisial E (20) tersebur telah berstatus narapidana, dengan vonis pidana empat tahun dan berstatus hijau oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kepala Lapas Kelas I Malang Christo Victor Toar mengatakan pemuda itu diarahkan ke ruang registrasi untuk menjalani perekaman data dan pelengkapan berkas administrasi, setelah tiba di lokasi.

Selanjutnya, pria tersebut menjalani pemeriksaan kesehatan di Klinik Pratama Paricara Lapas Malang, dengan didampingi oleh pamong Napiter Lapas Malang.

Christo memastikan seluruh tahapan penerimaan napiter tersebut sudah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dengan koordinasi lintas instansi.

“Kami akan memastikan seluruh proses pengamanan, pengawasan, dan pembinaan berjalan sesuai ketentuan,” kata Christo dalam keterangan persnya.

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E ditangkap karena terlibat dalam komunitas yang mengarah pada dukungan terhadap gerakan radikalisme yang bergerak pada berbagai platform media sosial, tahun 2025.

“Status klasifikasi menjadi informasi dalam menentukan langkah pembinaan. Pemantauan dan evaluasi tetap dilakukan secara berkelanjutan bekerjasama dengan BNPT dan Densus 88,” ujarnya.