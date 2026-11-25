jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dalam momentum peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026.

Komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui apresiasi kepada guru dan dosen, tetapi juga penguatan keteladanan moral, kesejahteraan pendidik, kemampuan berpikir kritis, hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Rektor Untag Surabaya Harjo Seputro mengatakan HGN menjadi momentum untuk menghormati jasa para pendidik sekaligus melakukan refleksi terhadap kualitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pengajar, dan masa depan bangsa.

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Menurut Harjo, pendidik berkualitas tidak cukup hanya menguasai materi pembelajaran. Guru dan dosen juga dituntut memiliki keteladanan moral, kemampuan berpikir kritis, kepekaan terhadap persoalan bangsa, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi.

“Guru dan dosen yang hebat tidak hanya diukur dari kemampuan menguasai pembelajaran, tetapi juga keteladanan moral, berpikir kritis, mampu merespons persoalan bangsa, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” ujar Harjo, Selasa (24/11).

Dia menilai keteladanan moral merupakan fondasi penting untuk menciptakan proses pembelajaran yang aman, manusiawi, dan menghargai perbedaan. Karena itu, pendidik harus mampu memberikan contoh melalui perilaku sehari-hari, bukan hanya menyampaikan nasihat.

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Sebagai bentuk komitmen tersebut, Untag Surabaya memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Setiap tindakan kekerasan yang melibatkan dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

Penguatan karakter mahasiswa juga dilakukan melalui lima basis nilai integritas akademik serta mata kuliah patriotisme yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran di setiap program studi.