jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPD Partai Gerindra Jawa Timur (Jatim) meraih penghargaan Anugerah Aksi Ekologi Berkelanjutan kategori Mobilisasi Aksi Ekologi Komunitas dan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dalam ajang Forum Ekologi Jawa Timur & detikJatim Awards 2026.

Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen Gerindra dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung program ketahanan pangan di Jawa Timur melalui gerakan serentak cipta lingkungan bertajuk Indonesia Asri pada Oktober lalu.

Penghargaan itu diterima langsung Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim Cahyo Harjo Prakoso di Hotel Trans Luxury Surabaya, Selasa (24/11).

Cahyo mengatakan gerakan Indonesia Asri merupakan salah satu inisiasi Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Gerakan tersebut juga menjadi fokus Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad bersama seluruh kader di Jawa Timur.

Menurut dia, gerakan itu merupakan bentuk komitmen partai dalam menjaga lingkungan sekaligus menyukseskan program ketahanan pangan yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami mewakili seluruh pimpinan, pengurus, kader, dan juga simpatisan Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur menyampaikan rasa syukur, terima kasih, dan bangga serta rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada detik.com yang telah memberikan suatu apresiasi dan kehormatan, penghargaan sebagai partai politik ataupun organisasi sosial yang berkomitmen mendukung ekologi berkelanjutan," kata Cahyo di Hotel Trans Luxury Surabaya, Selasa (24/11).

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Dia menegaskan penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, melainkan juga amanah dan tanggung jawab bagi Gerindra untuk menjaga keberlanjutan kegiatan sosial yang telah dijalankan.

"Tentu penghargaan ini adalah sebuah amanah dan tanggung jawab bagi kami untuk menjalankan kegiatan sosial yang telah kami lakukan ini terus berkelanjutan dan terus berdampak lebih besar kepada masyarakat di Jawa Timur," ujarnya.