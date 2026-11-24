jatim.jpnn.com, SURABAYA - RS Ubaya managed by Hermina menggelar edukasi kesehatan bertema Antibiotik dan Resistensi Antibiotik: Kenali, Gunakan dengan Bijak bagi pasien dan keluarga, Selasa (24/11).

Kegiatan yang berlangsung di Lobby Utama RS Ubaya tersebut menghadirkan dr Jefman Efendi Marzuki, Sp.FK, spesialis farmakologi klinis, sebagai narasumber.

Edukasi ini digelar bertepatan dengan peringatan Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia atau World AMR Awareness Week pada 18–24 November. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan antibiotik secara tepat dan bijak.

Dalam pemaparannya, dr Jefman menjelaskan tiga hal utama, yakni pengertian antibiotik, cara penggunaannya, serta risiko yang dapat dialami pasien apabila obat tersebut digunakan secara tidak tepat.

Dia menerangkan, antibiotik merupakan obat untuk mengatasi infeksi yang disebabkan bakteri, bukan virus. Karena itu, penyakit seperti pilek, influenza, sebagian besar batuk-pilek, dan sakit tenggorokan umumnya tidak dapat disembuhkan menggunakan antibiotik.

"Untuk itu, penting edukasi kesehatan bagi masyarakat, dalam hal ini pasien dan keluarga yang sedang berobat di RS Ubaya, khususnya tentang antibiotik,” ujar dr Jefman

Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai resistensi antibiotik. Kondisi tersebut terjadi ketika bakteri mengalami perubahan sehingga antibiotik tidak lagi mampu membunuh atau menghambat pertumbuhannya.

Akibatnya, infeksi menjadi lebih sulit diobati dan pilihan obat yang dapat digunakan semakin terbatas.