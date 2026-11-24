jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mengusulkan upah minimum kota (UMK) 2027, sebesar Rp5,6 juta atau naik Rp400 ribu ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pihaknya telah meminta pendapat Dewan Pengupahan, pengusaha, dan serikat pekerja untuk membahas penetapan UMK.

“Penghitungan itu ada dari dewan pengupahan yang dinaikkan, tetapi dari serikat pekerja menyampaikan hitungan dari Kemenaker yang kewajaran,” kata Eri di Surabaya, Senin (24/11).

Eri menyebut data Kemenaker kebutuhan layak di Kota Surabaya mencapai sekitar Rp6,2 juta. Namun, hasil hitungan tingkat inflasi dan faktor lainnya menunjukkan angka Rp5,6 juta.

Dia meminta meminta pengertian dari serikat pekerja terkait keputusan final UMK 2027. Dia juga berharap kenaikan ini tidak memberatkan pelaku industri atau pengusaha.

“Karena kalau hitungan Kemenaker hidup layak di Surabaya itu Rp6,2 juta sekian, tetapi kalau hitungan dari inflasi dan macam-macam itu naiknya Rp5,6 juta sekian,” ucapnya.

Eri pun berharap UMK ini bisa memberi kesejahteraan bagi serikat pekerja. Di sisi lain kebijakan tersebut tidak mengabaikan beban yang ditanggung oleh pelaku industri dan pengusaha.

“Serikat Pekerja harus sejahtera, tapi pengusaha juga tidak boleh menanggung beban berat sehingga mereka harus pindah dari Kota Surabaya,” jelasnya.