jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gelaran Green Industrial Awards & SIER Customer Gathering 2026 mendapat sambutan positif dari sejumlah perusahaan penerima penghargaan. Ajang yang diselenggarakan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) itu dinilai menjadi bentuk pengakuan atas komitmen tenant dalam menerapkan praktik industri berkelanjutan.

Dua perusahaan yang menerima penghargaan tersebut ialah PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) dan PT Bayer Indonesia Tbk.

SMART meraih penghargaan kategori Efficient and Sustainable Energy Management. Apresiasi tersebut diberikan atas upaya perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mengelola energi secara berkelanjutan.

Perwakilan SMART yang menerima penghargaan Sugiantoro menyampaikan apresiasi kepada SIER atas pengakuan tersebut. Dia menilai penghargaan itu menjadi kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dalam efisiensi energi.

“Penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi kami sekaligus meningkatkan motivasi untuk terus meningkatkan efisiensi kinerja dan energi. Harapan kami, upaya efisiensi energi ini bisa terus dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Sugiantoro tertulis, Selasa (24/11).

Sugiantoro berharap Green Industrial Awards dapat digelar secara rutin. Dengan begitu, semakin banyak perusahaan tenant yang terdorong menghadirkan berbagai inovasi ramah lingkungan.

Menurut dia, kolaborasi antara pengelola kawasan industri dan perusahaan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan aktivitas industri yang lebih berkelanjutan.

Apresiasi serupa disampaikan HSE Lead PT Bayer Indonesia Tbk Dian Siswanto. Perusahaannya memperoleh penghargaan kategori Environmental Awareness and Green Innovation.