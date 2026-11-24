jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menonaktifkan sementara salah satu pengurusnya berinisial MS dari jabatan A’wan PWNU Jatim.

Keputusan tersebut diambil setelah MS terseret perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) tahun anggaran 2025–2026.

Pelaksana Harian (Plh) Ketua PWNU Jatim KH Muhammad Balya Firjaun Barlaman mengatakan penonaktifan sementara itu dilakukan untuk menjaga muruah organisasi sekaligus memastikan proses hukum berjalan objektif dan tanpa konflik kepentingan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam klarifikasi resmi PWNU Jatim Nomor 1366/PW.01/A.II.11.01/16/11/2026 tertanggal 21 November 2026.

Surat itu ditandatangani Rais Syuriah PWNU Jatim KH Anwar Manshur, Katib Syuriah Dr KH Ahsanul Haq, Plh Ketua KH Muhammad Balya Firjaun Barlaman, dan Sekretaris Ir HM Faqih MSA PhD.

Dalam klarifikasi tersebut, PWNU Jatim menegaskan perkara hukum yang melibatkan MS tidak berkaitan dengan kebijakan, program, maupun institusi Nahdlatul Ulama.

Baca Juga: Kuasa Hukum Tiga Pejabat KBS Minta Penyidikan Tak Hanya Menyasar Internal Perusahaan

Menurut PWNU, persoalan itu merupakan urusan pribadi MS dalam kapasitasnya sebagai pengacara di kantor hukum yang dipimpinnya. Karena itu, tanggung jawab atas perkara tersebut berada pada yang bersangkutan.

"PWNU Jawa Timur akan menonaktifkan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai A’wan PWNU sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap," kata Gus Firjaun dalam keterangan tertulis, Senin (23/11).