jatim.jpnn.com, SURABAYA - Direktur Utama PT Motasa Indonesia Muhammad Taib Sangaji menyatakan komitmen perusahaan untuk terbuka terkait hasil pengujian ulang produk merica bubuk Ladaku yang sebelumnya menjadi sorotan setelah tertahan di perbatasan Taiwan.

Taib mengatakan, terdapat tiga hal penting yang ingin disampaikan perusahaan terkait proses produksi dan pengawasan mutu Ladaku.

Pertama, proses pencucian bahan baku lada menjadi salah satu tahapan utama yang diperhatikan perusahaan. Menurut dia, proses tersebut dilakukan menggunakan air bertekanan tinggi untuk menghilangkan kontaminan, termasuk kemungkinan residu pestisida.

"Proses pencucian ini bisa dilihat langsung di lini produksi kami. Selama ini, proses tersebut sangat efektif untuk menghilangkan residu pestisida dan kontaminan lain," ujar Taib.

Dia menjelaskan, proses pencucian dilakukan melalui jalur sepanjang sekitar 10 meter dengan air bertekanan tinggi. Selain untuk menjaga keamanan produk, tahapan tersebut juga bertujuan mempertahankan kualitas dan aroma khas lada.

Taib menyebut perusahaan mengeluarkan investasi cukup besar untuk proses pencucian tersebut. Menurut dia, tahapan itu menjadi bagian penting dari rangkaian produksi yang tidak sesederhana menggiling dan mengemas merica.

Poin kedua, Taib mengklaim hasil pengujian eksternal selama ini tidak pernah mendeteksi residu pestisida pada produk akhir Ladaku.

Dia mengatakan perusahaan juga melakukan pengambilan sampel bahan baku secara acak setiap tahun. Berdasarkan hasil pengujian yang dimiliki perusahaan, dia menyebut tidak ditemukan kandungan residu yang melampaui ambang batas yang berlaku di Taiwan.