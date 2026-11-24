jatim.jpnn.com, MALANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) akan menutup aktivitas wisata di kawasan Kaldera Tengger, Gunung Bromo, selama pelaksanaan tradisi adat Megeng atau Pati Geni Wulan Kapitu.

Penutupan dijadwalkan berlangsung dalam dua periode, yakni pada 8–9 Desember 2026 dan 6–7 Januari 2027. Kebijakan tersebut juga berlaku untuk akses kendaraan bermotor, kecuali kendaraan yang bersifat darurat.

Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan penutupan pada Desember dimulai Selasa (8/12) pukul 17.00 WIB hingga Rabu (9/12) pukul 23.59 WIB.

Sementara itu, penutupan pada Januari dimulai Rabu (6/1) pukul 17.00 WIB hingga Kamis (7/1) pukul 23.59 WIB.

"Penutupan pada 8 Desember dilakukan pukul 17.00 WIB sampai 23.59 WIB pada 9 Desember 2026, lalu juga pada 6 Januari pukul 17.00 WIB sampai 23.59 WIB pada 7 Januari 2027," kata Rudijanta dalam keterangan resmi yang diterima di Kota Malang, Senin.

Setelah periode penutupan pertama berakhir, akses wisata Gunung Bromo akan kembali dibuka pada 10 Desember 2026 pukul 00.01 WIB.

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Adapun setelah penutupan pada Januari, kawasan wisata kembali dapat dikunjungi mulai 8 Januari 2027 pukul 00.01 WIB.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Pengumuman Nomor PG.33/T.8/BIDTEK/HMS.01.07/B/11/2026 yang diterbitkan pada Minggu (22/11).