jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebut kasus dugaan korupsi yang menyangkut Direksi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS), jadi pembelajaran.

Tiga direksi PDTS KBS yang tersangkut kasus itu adalah, Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Moch Nahroni, Direktur Operasional dan Umum, Nurika Widyasanti, serta Badan Pengawas Eilya Emi Suprapto.

“Kalau (penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS) itu kan sudah kewenangan APH (aparat penegak hukum) ya,” kata Eri kepada wartawan, Selasa (24/11).

Eri mengingatkan kepada seluruh direksi untuk berhati-hati ketika penggunaan anggaran perusahaan. Sebab, harus ada laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan penggunaan.

“Pemeriksaan ini menjadi pembelajaran bagi semuanya, bahwa penggunaan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan nomenklaturnya,” ujarnya.

Selain itu, dia juga mengimbau kepada seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk tidak melakukan tindakan serupa. Sebab, telah merugikan masyarakat Surabaya.

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“Ini menjadi pembelajaran buat pemkot maupun BUMD, menggunakan anggaran untuk kepentingan masyarakat dan sesuai dengan nomenklatur yang bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejati Jawa Timur menetapkan empat tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS).