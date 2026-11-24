jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (24/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya masih gerimis di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi cerah berawan dan gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Dau, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Pakisaji, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah berawan hingga gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Bululawang, Dau, Jabung, Kasembon, Kepanjen, Ngajum, Ngantang, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Tajinan, Tumpang, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan Lainnya cerah berawan hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-29 derajat celsius.