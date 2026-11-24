jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (24/11).

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Karang Pilang.

Siang gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, dan Wonocolo. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sore gerimis masih mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, dan Wonocolo. Beberapa jam kemudian cerah hingga berawan.

Malam hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27-30 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.