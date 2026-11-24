jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (24/11).

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Lamongan, Madiun, Malang, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siang hujan lebat disertai petir melanda Kediri. Wilayah lainnya cerah berawan hingga gerimis.

Sore hujan lebat disertai petir masih melanda Kediri. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Malam gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Gresik, Kediri, Kota Malang, Lamongan, Malang, Ngawi, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 14-35 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)