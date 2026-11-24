jatim.jpnn.com, SURABAYA - PDI Perjuangan (PDIP) menggelar audisi stand up comedy se-Jawa Timur, untuk menyampaikan kritik kebijakan para kadernya melalui candaan di atas panggung.

PDI Perjuangan telah menggelar acara bertajuk Berani Berkomedi itu di Malang, Jember, dan Surabaya. Peserta membawakan materi kritikan kebijakan pemerintah.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Deni Wicaksono mengatakan telah mengikuti acara itu saat digelar di Surabaya. Total ada 55 peserta saat diadakan di Kota Pahlawan.

"Apa pun yang disampaikan ini bagian dari evaluasi kami juga. Itu masuk dalam kritik untuk partai politik ataupun program pemerintah,” kata Deni dalam keterangan persnya, Senin (23/11).

Menurutnya, materi komedi yang diselipkan dengan kritik kebijakan pemerintah dan keresahan sehari-hari tersebut, bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi kader PDI Perjuangan.

“Aspirasi dari komika ini lebih natural untuk didengarkan dan kami akan coba diskusikan untuk memperbaiki, baik partai maupun program pemerintah yang lainnya,” ujarnya.

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Wakil Ketua DPRD Jawa Timur itu mengaku pihaknya tidak alergi terhadap kritikan. Partai juga terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung maupun menyampaikan keresahan.

“Semua bisa menyuarakan apa yang menjadi keresahannya, baik keresahan terhadap partai politik maupun keresahan terhadap elite kami yang ada di pemerintahan,” jelasnya.