jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melarang iuran untuk memberikan kado kepada tenaga pengajar, dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh, pada Jumat (25/11).

Hal tersebut menyusul adanya laporan melalui layanan pengaduan, terkait dugaan pengumpulan iuran di SMP Negeri (SMPN) dari wali murid untuk memberikan kado kepada guru.

"Saya pastikan tidak ada sekolah atau guru yang meminta iuran,” kata Eri dalam keterangan persnya, Selasa (24/11).

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Eri pun meminta Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Febrina Kusumawati untuk mengecek kebenaran laporan tersebut, kepada kepala sekolah, guru, dan wali murid.

“Nyuwun tulung (minta tolong) buat orang tua wali murid SD-SMP Negeri se-Surabaya, tidak perlu ada urunan-urunan biar tidak ada salah paham,” ujarnya.

Dia mengaku memahami keinginan orang tua memberikan kado kepada guru sebagai bentuk terima kasih. Namun, dia tidak ingin apresiasi tersebut sampai membebani wali murid.

"Saya yakin guru-guru itu senang kalau ada wali murid yang memberikan apresiasi, tetapi mereka ya, tidak mau memberatkan wali murid," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dispendik Surabaya Febrina Kusumawati menyebut telah mendatangi SMPN yang diduga wali muridnya mengumpulkan iuran untuk membeli kado.