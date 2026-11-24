jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta para pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), selalu berpihak kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Hasto ketika menjadi pembicara dalam forum Konsolidasi Gerakan Marhaenis–Soekarnois yang digelar DPC GMNI Kota Surabaya, Senin (23/11).

Forum bertajuk Kekuasaan dan Kepemimpinan dalam Perspektif Marhaenisme dan Pemikiran Soekarno itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Didik Prasetiyono.

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Hasto meminta kepada kader GMNI untuk menjadikan organisasi tersebut sebagai ruang pembentukan karakter, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengabdian kepada rakyat.

"Buat apa selalu menyerukan jargon Marhaen-menang, Marhaen-menang? Tetapi enggak pernah menganalisis persoalan struktural yang dihadapi rakyat," kata Hasto.

Dia juga mendorong mahasiswa memperkuat intelektual dan memperluas pengetahuan melalui kebiasaan membaca, berdiskusi, dan mengembangkan pemikiran secara kolektif.

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"Saya percaya the power of intellectual capital. Itulah yang harus Anda pelajari sebagai kader GMNI," ujarnya.

Selain itu, Hasto juga membekali peserta dengan konsep manajemen modern, menggunakan konsep competitive advantage Michael Porter hingga Level 5 Leadership milik Jim Collins.