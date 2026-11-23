jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya mewajibkan seluruh sekolah memberikan pendampingan kepada siswi yang sedang menstruasi. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan hak, kenyamanan, dan privasi peserta didik perempuan tetap terlindungi selama mengikuti kegiatan di sekolah.

Kepala Dispendik Kota Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 400.3/17700/436.7.1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Pendampingan Kesehatan Reproduksi Peserta Didik Perempuan.

Surat edaran itu ditujukan kepada seluruh kepala SD dan SMP negeri maupun swasta di Kota Surabaya.

"Dispendik Surabaya memperkuat perlindungan dan pendampingan kesehatan reproduksi bagi peserta didik perempuan," kata Febrina, Senin (23/11).

Dia menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pembinaan karakter sekaligus melindungi hak dan kebutuhan peserta didik perempuan di lingkungan sekolah.

Dalam pelaksanaannya, sekolah tetap diwajibkan memfasilitasi kegiatan pembiasaan keagamaan sesuai agama dan keyakinan masing-masing peserta didik.

Khusus bagi siswi Muslim yang sedang menstruasi sehingga tidak dapat melaksanakan ibadah salat, sekolah diminta menyediakan kegiatan alternatif. Bentuknya antara lain pembinaan karakter, mendengarkan tausiah, maupun kegiatan keagamaan lainnya.

"Pelaksanaan kegiatan keagamaan harus tetap memperhatikan kenyamanan, perlindungan, dan hak peserta didik tanpa diskriminasi. Karena itu, bagi siswi yang sedang menstruasi, sekolah perlu menyediakan kegiatan alternatif yang tetap mendukung pembinaan karakter mereka," katanya.