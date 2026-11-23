jatim.jpnn.com, PONOROGO - Seekor ular piton sepanjang sekitar dua meter ditemukan di kandang ayam milik warga Jalan Merapi, Kelurahan Nologaten, Kabupaten Ponorogo, Senin (23/11). Petugas BPBD Ponorogo turun tangan mengevakuasi ular tersebut untuk mengantisipasi ancaman terhadap keselamatan warga.

Pemilik kandang Kusni mengaku sudah mencurigai keberadaan ular di sekitar kandangnya sejak sejumlah bebek miliknya hilang secara misterius dalam sepekan terakhir.

Kecurigaannya terjawab saat dia hendak memberi pakan ayam. Ketika itu, Kusni melihat kepala ular piton muncul dari dalam kandang.

Dia kemudian melaporkan temuan tersebut kepada BPBD Ponorogo agar segera dilakukan evakuasi.

"Begitu saya mau kasih makan ayam, ularnya itu keluar kelihatan kepalanya. Posisi ularnya ya di dalam kandang. Langsung saya lapor BPBD," kata Kusni.

Menerima laporan tersebut, petugas BPBD Ponorogo langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan ular.

Namun, proses evakuasi tidak berjalan mudah. Kondisi kandang yang sempit serta dipenuhi material bambu dan kayu menyulitkan petugas saat menjangkau ular.

Petugas BPBD Ponorogo Gilang mengatakan ular tersebut juga menunjukkan perilaku agresif sehingga sempat melawan ketika hendak diamankan.