jatim.jpnn.com, TRENGGALEK - Bencana tanah longsor memutus akses transportasi antarkecamatan Panggul-Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Senin pagi. BPBD Trenggalek mengerahkan satu alat berat dan sejumlah personel, termasuk potensi SAR, untuk menangani dampak bencana tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah sekaligus Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono mengatakan longsor terjadi di jalur utama Panggul-Munjungan, tepatnya di Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul.

Peristiwa itu dipicu hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut sejak dini hari.

"Estimasi laporan dari rekan-rekan di lokasi, kejadian sekitar pukul 08.20 pagi. Longsor di Desa Nglebeng itu menutup akses jalur Panggul-Munjungan," kata Triadi.

Berdasarkan laporan awal BPBD, longsor juga terjadi di jalur Nglumpang-Bulu, Desa Nglebeng, sekitar pukul 08.25 WIB.

Lima menit kemudian, air dilaporkan meluber ke jalan raya Panggul-Munjungan, tepatnya di Dusun Karangrejo, desa setempat.

Triadi menjelaskan BPBD telah menyiapkan alat berat untuk membersihkan material longsor yang menutup jalan. Namun, proses pembersihan harus mempertimbangkan kondisi cuaca dan kestabilan tanah di lokasi kejadian.

"Ini terus, sampai informasi hari ini masih hujan. Kamia siapkan alat berat, kemudian pembersihan secara manual dimungkinkan. Harapannya kalau hujan sudah reda, alat berat maupun rekan-rekan yang beraktivitas di sana segera melakukan pembersihan material longsoran," ujarnya.