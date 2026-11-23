jatim.jpnn.com, SURABAYA -

Pasangan suami istri (pasutri) korban tewas dalam mobil Toyota Fortuner hitam dengan nomor polisi L 1237 ABJ di kilometer 774 Tol Gempol-Sidoarjo, sempat hubungi anak sebelum kecelakaan.

Kedua korban yang merupakan pasutri tersebut adalah pengemudi mobil Kemal Faruk (59) Prihantini Tjaturingtyas Utami (59). Mereka merupakan warga Wiguna Timur, Surabaya.

“Tadi sudah dimakamkan di Makam Keputih. Ini kerabat dari Pasuruan, Sidoarjo datang (takziah),” kata keluarga korban Misnoyo saat berada di rumah duka, Senin (23/11).

Misyono mengatakan korban sempat menghubungi anaknya melalui sambungan telepon, ketika sudah berada tempat wisata di Malang, Minggu (22/11).

Ketika itu, anaknya berpesan agar kedua orang tuanya tidak pulang terlalu malam. Namun, naas Kemal dan Prihantini dikabarkan meninggal dunia dalam perjalanan.

“Kontak terakhir dengan keluarga itu Minggu, sekitar pukul 14.00 WIB, masih menghubungi anaknya,” ujarnya.

Misyono menyebut Kemal sebelumnya pernah bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dipindah ke Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur, hingga akhirnya pensiun.