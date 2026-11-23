jatim.jpnn.com, SURABAYA - Korban meninggal yang turut dalam mobil Fortuner hitam dengan nomor polisi L 1237 ABJ di kilometer 774 Tol Gempol-Sidoarjo, Pasuruan, disebut rombongan RT yang pulang dari wisata.

Ketua RW 04 Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya Antok Suprianto mengatakan para korban merupakan warga, di RT 01 Jalan Wiguna Timur VII.

“Ada 12 yang berangkat sebelumnya 14, tetapi enggak jadi. Semuanya warga sini, memang mau rekreasi berangkat dua mobil,” kata Antok di rumah duka korban, Senin (23/11).

Antok menyebut rombongan itu berangkat secara bersamaan ke Malang, Minggu (22/11) pagi. Mereka mengunjungi sejumlah tempat wisata yang sudah direncanakan sebelumnya.

“Jadi, tujuannya wisata kuliner itu, terus ke MAN 1 kan tempatnya bagus, ya, kemudian salat di sana sekitar pukul 15.00 WIB pulang. Memang acara rutin, enggak menginap,” ujarnya.

Lalu, rombongan di dalam mobil yang selamat berusaha menghubungi para korban ketika hampir memasuki tol. Sebab, kendaraan mereka terpisah karena arus lalu lintas macet.

“Setelah satunya sudah sampai sampai. Kemudian telepon lagi, tetapi yang mengangkat ternyata polisi memberitahukan bahwa kendaraannya kecelakaan,” jelasnya.

Antok mengungkapkan para korban sudah sampai di rumah duka, Senin pagi. Dua orang dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih dan empat lainnya di Rungkut Lor.