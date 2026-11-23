jatim.jpnn.com, TRENGGALEK - Banjir akibat luapan sungai setelah hujan deras merendam sejumlah ruas jalan di Jalur Lintas Selatan (JLS) Pacitan-Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Senin (23/11). Kondisi tersebut sempat memutus akses transportasi selama beberapa jam.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah sekaligus Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono mengatakan banjir dilaporkan terjadi di empat desa, yakni Wonocoyo, Nglebeng, Gayam, dan Banjar.

Di Desa Wonocoyo, luapan Sungai Karang menggenangi jalan raya Panggul-Pacitan di Dusun Karang. Ketinggian air mencapai sekitar 60 sentimeter sehingga akses jalan sempat ditutup.

Namun, setelah genangan mulai surut, jalan tersebut kembali dapat dilalui kendaraan sekitar pukul 10.15 WIB.

Banjir juga menggenangi sejumlah titik jalan di Desa Nglebeng. Di jalan raya Panggul-Munjungan, Dusun Sukorjo, ketinggian air mencapai sekitar 60 sentimeter. Sementara itu, genangan di jalan raya Panggul-Dongko, Dusun Slorok, mencapai sekitar 75 sentimeter.

Luapan air turut dilaporkan terjadi di Dusun Tlagi dan Krajan, Desa Gayam, serta sejumlah ruas jalan di Desa Banjar.

"Penanganan bencana terus dilakukan bersama unsur terkait dengan mengutamakan keselamatan warga dan pengguna jalan," kata Triadi.

Seiring surutnya air, petugas bersama masyarakat mulai membersihkan lumpur yang menutupi badan jalan dan lingkungan permukiman.