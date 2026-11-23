jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 30 siswa SMP Negeri 14 Surabaya mendapat kesempatan belajar kewirausahaan sosial melalui kegiatan Entrepreneurial Discovery Days (EDD) yang melibatkan pelajar dari Indonesia dan Singapura.

Dalam kegiatan yang berlangsung Rabu (18/11), para siswa diajak mengidentifikasi persoalan sosial, mendiskusikan ide solusi, hingga mempresentasikan rancangan bisnis atau business plan menggunakan bahasa Inggris.

Program tersebut melibatkan siswa SMA Ciputra Kasih Surabaya, SMA Ciputra Kasih Makassar, serta Jurong Pioneer Junior College (JPJC) Singapura.

Siswa kelas XII SMA Ciputra Kasih Surabaya Filbert Steven Lee mengatakan, kegiatan itu dirancang untuk memperluas wawasan pelajar sekaligus mendorong mereka menciptakan solusi atas berbagai persoalan sosial.

Para peserta tidak hanya diajak mengenali isu di lingkungan sekitar, tetapi juga mengembangkan gagasan melalui diskusi dan presentasi.

“Kita ajak siswa SMPN 14, mulai dari memilih isu, berdiskusi, sampai mempresentasikan hasil diskusi. Tidak hanya budaya Indonesia, tetapi juga budaya Singapura,” jelas Filbert dalam keterangan tertulis, Senin (23/11).

Salah satu peserta, Kathlyn Meila, mengembangkan gagasan bisnis bertajuk “Surabaya Vlogz”. Ide tersebut ditujukan untuk menjawab tantangan dalam menjaga eksistensi budaya Kota Surabaya.

Menurut Kathlyn, kegiatan tersebut memberinya pengalaman baru dalam menyusun rencana bisnis sekaligus melatih keberanian berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris.