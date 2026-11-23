jatim.jpnn.com, PASURUAN - Sebanyak enam orang meninggal dunia dalam kecelakaan yang melibatkan mobil Toyota Fortuner dengan truk di kilometer 774 Tol Gempol-Sidoarjo, Pasuruan, Minggu (22/11) sore.

Kasi Humas Polres Pasuruan Ipda Welly Triyantoro mengatakan dari keenam korban meninggal, salah satunya sopir Toyota Fortuner hitam nomor polisi L 1237 ABJ, Kemal Faruk (59) warga Wiguna Timur, Surabaya.

“Mengalami luka pada kepala pecah, tangan kanan dan kiri patah meninggal dunia, dikirim ke RS Bhayangkara Watukosek,” kata Welly kepada wartawan, Senin (23/11).

Lalu, ada lima penumpang yang menjadi korban, yakni Prihantini Tjaturingtyas Utami (59), Listya Paramita (40), Riska Megasari (37), serta Darni Catur Rini, (63), dan Ngatini (60).

Mereka mengalami luka pecah di kepala dan tangan kanan serta kiri patah. Para korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan langsung dibawa ke RS Bhayangkara Watukosek.

“Faktor (kecelakaan) manusia, pengendara mobil diduga kurang berhati-hati dan konsentrasi pada saat mengendarai kendaraannya, sehingga terjadinya laka lantas,” ujarnya.

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Welly menyebut kendaraan Toyota Fortuner yang dikendarai oleh Kemal Faruk mengalami kerusakan parah pada bagian depannya, ditafsir kerugian mencapai Rp50 juta.

“Truk nomor polisi T 9868 TB yang ditabrak mengalami kerusakan di as belakang patah, ban kiri belakang pecah, casis belakang penyok, tafsir kerugiannya Rp2 juta,” jelasnya.