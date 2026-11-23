jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengamankan aset tanah seluas 4.413 meter persegi di Jalan Jepara. Nantinya, lahan itu akan digunakan pedagang relokasi dari Pasar PPI.

Kabid Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Surabaya Rizal Zainal Arifin mengatakan lahan itu sudah tidak dimanfaatkan pemegang Izin Pemakaian Tanah (IPT) sejak 2019.

Lalu, Satpol PP bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya mulai mengamankan aset Pemkot Surabaya tersebut, mulai Kamis (5/11).

“Lokasinya ada di Jalan Jepara nomor delapan dan 10. Aset tersebut luasan 4.413 meter persegi, terdiri dari dua bidang,” kata Rizal dalam keterangan persnya, Senin (23/11).

Selanjutnya, Satpol PP Surabaya mengeluarkan peringatan kepada mantan pemegang izin dan penghuni, untuk menghentikan aktivitas serta pindah dari lahan itu.

“Penghuninya ada dua di lahan ini, digunakan sebagai pemilahan tempat rongsokan. Kemudian ada satu orang penjaga yang diserahin eks pemegang IPT yang ada di sini,” ujarnya.

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Saat ini, warga terdampak bisa menempati Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Babat Jerawat. Mereka juga akan dibantu dalam proses pemindahan barang ke tempat tinggal barunya.

"Bangunannya semua akan diratakan dengan tanah, karena memang membahayakan. Termasuk warga sempadan sungai saluran, itu nanti juga turut ditertibkan," ucapnya.