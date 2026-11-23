jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menambah 12 rumah pompa dan memperbaiki 180 saluran drainase, untuk mengantisipasi banjir saat memasuki musim hujan.

Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Adi Gunita mengatakan total ada 124 titik banjir dan 48 di antaranya ditangani di 2026.

“Surabaya secara geografis daerah muara dengan elevasi lebih rendah dari muka air laut. Karena itu, kinerja rumah pompa salah satu faktor penting,” kata Adi dalam keterangan persnya, Senin (23/11).

Pemkot Surabaya pun telah mempunyai 98 titik rumah pompa hingga 2025, lalu menambah di 12 lokasi baru pada 2026. Pihaknya juga membersihkan 180 saluran drainase.

“Kami tidak hanya membangun rumah pompa, tetapi juga mengevaluasi kapasitas saluran. Infrastruktur drainase terus disesuaikan dengan perkembangan perkotaan,” ujarnya.

Selain itu, Adi menyebut pihaknya membangun saluran kombinasi berupa side drain dan pipa tanam untuk mengatasi luapan danau Unesa ke kawasan Babatan dan Wiyung.

“Pekerjaan di Babatan Wiyung, saluran box sepanjang 100 meter dan pipa tanam sepanjang 492 meter sudah selesai. Saat ini tinggal penyelesaian bagian intake,” ucapnya.

Lalu, kawasan Simo yang meliputi Simo Hilir, Simo Kalangan, Simo Magersari, Simo Pomahan, hingga Simo Gunung, ada perluasan bozem agar air yang ditampung bisa lebih banyak.