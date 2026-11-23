jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengelolaan kawasan industri kini dituntut berkembang melampaui fungsi penyediaan lahan bagi investor. Pengelola kawasan harus mampu menjadi mitra strategis yang mendukung keberlanjutan sekaligus pertumbuhan bisnis perusahaan yang beroperasi di dalamnya.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Kawasan Industri Indonesia (Persero) atau KII Ngurah Wirawan dalam acara Green Industrial Awards & SIER Customer Gathering 2026 di The Westin Surabaya, Jumat (20/11) malam.

Ngurah mengatakan transformasi kawasan industri sejalan dengan nilai yang diusung Holding Danantara Indonesia, yakni Melayani Sepenuh Hati. Nilai tersebut diterapkan melalui peningkatan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan tenant.

“Tema acara ini From Land Provider to Strategic Partner for Business Growth, adalah wujud dari komitmen kami. Kawasan industri harus hadir sebagai mitra bagi pertumbuhan bisnis para tenant. Layanan kepada tenant tetap dipimpin Direksi SIER, sementara peran kami di holding adalah memastikan nilai pelayanan itu dapat dirasakan melalui berbagai langkah nyata,” ujar Ngurah.

Dia menjelaskan KII memiliki tiga fokus utama untuk memperkuat peran kawasan industri. Pertama, mendengarkan sekaligus merespons kebutuhan tenant melalui penerapan standar pelayanan yang lebih baik di seluruh kawasan yang berada di bawah holding.

Dalam upaya tersebut, KII juga mendorong penerapan praktik unggulan dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Salah satunya ialah pengalaman SIER dalam pengelolaan air limbah yang dapat menjadi referensi bagi kawasan industri lain.

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Kedua, KII berupaya mengawal berbagai kebutuhan tenant, mulai dari kepastian perizinan, keandalan pasokan listrik, akses logistik, keamanan, hingga ketersediaan tenaga kerja lokal.

Menurut Ngurah, pemenuhan kebutuhan tersebut memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak. Karena itu, proses pengawalan harus dilakukan secara berkelanjutan dan disertai penyampaian perkembangan secara terbuka.