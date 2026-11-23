jatim.jpnn.com, GRESIK - Ketua DPRD Kabupaten Gresik M Syahrul Munir meminta pemerintah kabupaten segera membenahi infrastruktur pengendali banjir di kawasan perkotaan. Salah satu langkah yang dinilai mendesak ialah normalisasi drainase agar saluran pembuangan air kembali berfungsi optimal.

Dorongan tersebut disampaikan setelah Syahrul melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan fasilitasi rekomendasi, koordinasi, pembinaan, serta pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Gresik. Dalam kegiatan yang melibatkan perwakilan masyarakat itu, dia menerima sejumlah keluhan terkait kondisi saluran air perkotaan.

"Saya habis lakukan monitoreng dan evaluasi kegiatan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa di Kecamatan Gresik yang melibatkan perwakilan masyarakat. Banyak keluhan dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat," ujar Syahrul beberapa waktu lalu.

Menurut dia, salah satu persoalan yang banyak disorot warga ialah drainase yang mengalami penyumbatan akibat sedimentasi, tumpukan sampah, hingga akar pohon yang tumbuh di dalam saluran.

Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu genangan hingga banjir ketika hujan deras mengguyur kawasan perkotaan. Terlebih, musim penghujan berpotensi meningkatkan volume air yang harus ditampung dan dialirkan melalui drainase.

"Warga kota minta agar draine yang ada di perkotaan seperti di kawasan jalan Usman Sadar dilakukan nornalisasi," tutur Syahrul.

Dia menegaskan penanganan persoalan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengerahkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait secara terpadu karena masing-masing memiliki tugas yang saling berhubungan.

Syahrul menyebut Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCKPKP), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus terlibat dalam pembenahan drainase.