jatim.jpnn.com, SURABAYA - Nama Mochammad Sroedji cukup akrab bagi masyarakat Jember. Namanya diabadikan menjadi jalan protokol, rumah sakit umum daerah, hingga monumen di pusat kota. Namun, seberapa jauh masyarakat mengenal sosok di balik nama tersebut? Bagi sebagian generasi muda, Sroedji mungkin hanya dikenal sebagai pahlawan asal Jember, tanpa mengetahui perjuangan dan pengorbanannya dalam mempertahankan kemerdekaan.

Di tengah perkembangan digital dan berbagai perayaan hari pahlawan maupun hari jadi daerah, mengenal sejarah lokal menjadi penting agar masyarakat tidak kehilangan akar identitasnya. Kisah Letkol Mochammad Sroedji bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan bagian dari perjalanan Jember yang patut dipahami dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Perjuangan Sroedji Mempertahankan Kemerdekaan

Lahir di Bangkalan, Madura, pada 1 Februari 1915, Sroedji tumbuh menjadi seorang perwira militer yang terlibat dalam berbagai perjuangan, mulai dari masa Pembela Tanah Air (PETA) hingga menjabat sebagai Komandan Brigade III/Damarwulan di bawah Divisi I Brawijaya. Ia dikenal sebagai sosok yang terlibat langsung dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia di wilayah Besuki, khususnya Jember dan Lumajang.

Pengabdiannya mencapai titik akhir pada masa Agresi Militer Belanda II. Setelah menempuh perjalanan gerilya dari wilayah barat menuju timur untuk melakukan konsolidasi pasukan, rombongan Letkol Sroedji disergap pasukan Belanda di Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Jember, pada 8 Februari 1949.

Dalam pertempuran tersebut, Sroedji gugur bersama puluhan prajuritnya. Jenazahnya bahkan sempat diarak tentara Belanda di pusat Kota Jember sebagai bagian dari upaya menunjukkan kekuatan sekaligus melemahkan mental para pejuang dan masyarakat.

Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan di wilayah Tapal Kuda tidak diraih dengan mudah. Ada pengorbanan dan kehilangan yang harus ditanggung para pejuang demi mempertahankan Republik Indonesia.

Nama Pahlawan Jangan Berhenti Menjadi Penanda Jalan

Kisah perjuangan Letkol Sroedji menyimpan pelajaran yang lebih luas dari sekadar keberanian di medan perang. Ironi muncul ketika nama seorang pahlawan begitu dekat dengan kehidupan masyarakat, tetapi kisah perjuangannya belum tentu dikenal secara utuh. Nama yang terpampang di fasilitas publik berisiko hanya menjadi penanda lokasi apabila tidak disertai upaya mengenalkan sosok dan nilai yang diwariskan.

Sejarah lokal memiliki peran penting dalam membangun identitas dan rasa memiliki terhadap daerah. Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui nama pahlawan, tetapi juga perlu memahami alasan sosok tersebut dikenang, nilai perjuangannya, serta kaitannya dengan kehidupan hari ini. Dari sana, sejarah dapat menjadi sumber pembelajaran tentang keberanian, tanggung jawab, pengorbanan, dan kecintaan terhadap bangsa.