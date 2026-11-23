jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Banjir akibat luapan sungai menerjang Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (21/11). Peristiwa tersebut menyebabkan sebuah jembatan penghubung dua dusun ambles dan sejumlah rumah warga tergenang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan langsung menerjunkan tim ke lokasi untuk membantu penanganan warga terdampak sekaligus menyalurkan bantuan tanggap darurat.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pamekasan Akhmad Dhofir Rosidi mengatakan banjir terjadi sekitar pukul 13.00 WIB setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras disertai angin kencang dan petir selama lebih dari satu jam.

"Selain membantu penanganan warga terdampak banjir, tim juga menyalurkan bantuan tanggap darurat," kata Rosidi.

Derasnya arus banjir membuat jembatan berukuran panjang lima meter dan lebar tiga meter yang menghubungkan dua dusun mengalami kerusakan hingga ambles dan terputus.

Rosidi menjelaskan berdasarkan laporan tim di lapangan, bagian jembatan yang ambles mencapai separuh badan jembatan. Kondisi tersebut membuat akses hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.

"Berdasarkan laporan tim yang kami terima malam ini, jembatan putus akibat banjir kemarin itu, hanya bisa dilalui kendaraan roda, karena yang ambles hingga separuh badan jembatan," kata Rosidi.

Selain merusak jembatan, banjir juga menggenangi sejumlah rumah warga di Dusun Rojing Laok dan Dusun Onggeen Timur, Desa Blaban.