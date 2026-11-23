jatim.jpnn.com, PASURUAN - Kecelakaan maut terjadi di Kilometer 774 Tol Gempol-Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Minggu (22/11) sore. Sebuah mobil berwarna hitam menabrak bagian belakang truk yang sedang berhenti di bahu jalan. Insiden tersebut mengakibatkan enam orang di dalam mobil meninggal dunia.

Kapolres Pasuruan AKBP Irawan Setyono mengatakan pihaknya masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Polisi juga akan melibatkan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur untuk melakukan analisis melalui metode Traffic Accident Analysis (TAA).

"Untuk sementara, kami masih melakukan pendalaman terhadap kejadian ini dan akan dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan Traffic Accident Analysis (TAA) guna memastikan penyebab kecelakaan," kata Irawan, Senin (23/11).

Dia menjelaskan enam korban terdiri atas seorang pengemudi laki-laki dan lima penumpang perempuan. Seluruh korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Jenazah para korban selanjutnya dievakuasi ke RS Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek, Kecamatan Gempol, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

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Dalam olah tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan kerusakan pada pagar pengaman jalan tol. Bagian pagar tersebut diketahui bengkok dan terdapat bekas gesekan sepanjang sekitar 20 meter sebelum titik tabrakan.

Irawan mengatakan, analisis TAA diperlukan untuk mengetahui secara lebih terperinci kronologi serta faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut.