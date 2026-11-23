jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menghadirkan Majapahit Digital atau Majadigi untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan publik. Portal digital tersebut mengintegrasikan 260 layanan pemerintah dalam satu platform.

Melalui Majadigi, masyarakat tidak perlu lagi mencari aplikasi atau situs milik setiap instansi secara terpisah. Berbagai kebutuhan pelayanan dapat ditemukan melalui satu portal, mulai dari informasi lowongan pekerjaan, pendaftaran pelatihan kerja, informasi pajak kendaraan bermotor, layanan pendidikan, hingga ketersediaan kamar rawat inap di rumah sakit pemerintah.

Portal Majadigi dapat dibuka melalui telepon seluler maupun komputer yang terhubung dengan internet. Pengguna cukup mengakses alamat https://majadigi.jatimprov.go.id melalui peramban seperti Google Chrome atau Safari.

Setelah halaman utama terbuka, masyarakat bisa memilih atau mencari layanan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pengguna tinggal mengikuti petunjuk akses yang tersedia pada masing-masing layanan.

Khusus pengguna Android, akses Majadigi juga tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh dari Google Play Store. Setelah aplikasi terpasang, masyarakat bisa langsung menjelajahi layanan pemerintah yang terintegrasi.

Untuk membantu masyarakat menemukan layanan yang dibutuhkan, Majadigi juga dilengkapi fitur Maja.ai. Fitur tersebut dirancang sebagai asisten digital yang mengarahkan pengguna ke informasi maupun layanan publik sesuai kebutuhan.

Pengguna cukup membuka fitur Maja.ai, kemudian memasukkan kata kunci pada kolom percakapan. Misalnya, masyarakat yang ingin mencari informasi pelatihan kerja dapat mengetikkan kata kunci pelatihan kerja.

Maja.ai selanjutnya membantu mengarahkan pengguna ke layanan yang berkaitan dengan pencarian tersebut. Pengguna kemudian dapat mengikuti hasil yang ditampilkan untuk menemukan layanan yang sesuai.