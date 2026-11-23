jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (23/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya berawan dan gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malam Blimbing dan Kedungkandang gerimis. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi gerimis mengguyur Dau, Jabung, Karangploso, Kasembon, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Tumpang, dan Wagir. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Ngantang dan Poncokusumo. Kawasan lainnya berawan hingga gerimis.